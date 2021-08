As homenagens do mundo da música a Charlie Watts

Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, morreu esta terça-feira num hospital de Londres, aos 80 anos. As reações ao desaparecimento do artista inundaram as redes sociais.

Foi com uma fotografia que Mick Jagger e Keith Richards homenagearam o colega de banda. Paul McCartney, dos Beatles, deixa as condolências à família e aos Rolling Stones.

Também o cantor Lenny Kravitz decidiu lembrar o baterista, descrevendo-o como “a batida dos Stones” e afirma que a música fala por si. Joan Jet escreve que o artista foi “único”.

Elton John lembra Charlie Watts como o derradeiro baterista, o homem com mais estilo e uma companhia brilhante. A banda inglesa Duran Duran afirma que Watts foi a inspiração de uma legião de bateristas desde os anos 60.

Sempre discreto e na fila de trás, Charlie Watts não gostava da ribalta nem de atuar a solo. Dizia que preferia tocar em harmonia com o resto da banda. Subiu pela última vez a um palco em agosto de 2019.