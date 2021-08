Festival MED regressa a Loulé numa versão reduzida

O Festival MED está de regresso a Loulé, mas com numa versão reduzida que foi apelidada de Intermédio. Esta terça-feira foi a segunda noite do evento, que contou com o fado de Buba Espinho e a música folk ucraniana dos DakhaBrakha.

É a segunda vez que a banda vem a Portugal. Os DakhaBrakha integram o cartaz do festival, que conta como sete nomes internacionais.

O público já está habituado às regras para a contenção da pandemia e não afastam quem quer desfrutar dos concertos. O Festival Intermédio realiza-se até domingo.