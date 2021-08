Feira do Livro do Porto começa amanhã

A Feira do Livro do Porto começa na sexta-feira com lotação limitada a mil pessoas no recinto. A edição deste ano conta com homenagem ao escritor portuense, Júlio Dinis.

O escritor portuense Júlio Dinis é o principal homenageado e da vasta programação faz parte uma redescoberta do pseudônimo feminimo do escritor.

A Feira do Livro do Porto decorre entre 27 de agosto e 12 de setembro.

