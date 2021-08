Sessão de Cinema: "Madame De…"

Eis o que se pode chamar um verdadeiro melodrama de equívocos: “Madame De…” é a história de uma senhora da aristocracia de Paris, em plena Belle Époque, que vende um par de brincos que foi uma prenda de casamento do marido. O seu objectivo: pagar algumas das dívidas motivadas pelo seu estilo de vida despreocupado e gastador… O certo é que a notícia da venda dos brincos vai circular como uma espécie de assombramento, pondo em causa a sua estabilidade conjugal e, mais do que isso, a credibilidade do seu estatuto social.

Estamos perante um dos títulos clássicos desse genial retratista das relações amorosas que foi Max Ophüls (1902-1957), cineasta de origem alemã cuja filmografia se reparte pela Alemanha, França, Itália, Holanda e EUA. Baseado num romance de Louise de Vilmorin, agora disponível em streaming, “Madame De…” é tradicionalmente reconhecido como um dos mais perfeitos melodramas de toda a história do cinema — seria a penúltima realização de Ophüls, lançada em 1953, dois anos antes do derradeiro “Lola Montès”.

Com uma insuperável elegância de “mise en scène”, o trabalho de Ophüls consegue a proeza de expor as mais discretas, mas determinantes, diferenças sociais através do secretismo das emoções. Ele foi, além do mais, um notável director de actores e o mínimo que se pode dizer de “Madame De…” é que contém a mais bela composição de uma grande dama do cinema francês: Danielle Darrieux — com ela contracenam Charles Boyer e Vittorio De Sica.

Aspecto raro a registar em relação à produção europeia dos anos 50: “Madame De…” obteve uma nomeação para os Óscares, na categoria de melhor guarda-roupa em filmes a preto e branco (nessa época, havia ainda a divisão a “cores” e “preto e branco”, quer no guarda.roupa, quer na direcção fotográfica).

