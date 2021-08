Vilar de Mouros, o festival que teve a "ousadia" de desafiar o Estado Novo

Em Vilar de Mouros, ainda muitos se lembram do 7 e 8 de agosto de 1971.

Na pequena aldeia do concelho de Caminha, 30 mil pessoas participaram no primeiro festival rock do país.

Amália Rodrigues, Elton John e Manfred Mann subiram ao palco.

Este ano, a pandemia obriga a festejos mais contidos.

No Largo do Casal vai ouvir-se música apenas uma noite. Ao palco vão subir Bunny Kills Bunny, A banda do filme "Variações", David Fonseca e Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves.

O festival já tem data marcada para 2022.

A 25, 26 e 27 de Agosto Vilar de Mouros recebe nomes como Placebo, Limp Bizkit e Iggy Pop