Doze mil pessoas ouviram "Música no Parque"

Foi a estreia do festival anunciado já este ano. Estava previsto para julho, mas a pandemia obrigou ao adiamento do "Música no Parque" para agosto. Um desafio para a organização que recebeu músicos como Dino D'Santiago, Fernando Daniel e o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", que foram vistos por cerca de 12 mil pessoas ao longo de seis dias.

Uma lotação vista como um bom sinal pela organização que esperava pelo resultado dos eventos teste realizados em maio para avaliar a possibilidade de alargar a lotação nos espetáculos em Portugal, mas esses dados ainda não foram divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

A Associação Portuguesa de Festivais de Música estima que, só em 2020, a economia portuguesa perdeu cerca de 1.600 milhões de euros por não se terem realizado festivais de verão, devido à pandemia