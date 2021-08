Minifestival em Vilar de Mouros reúne fãs que estiveram presentes na 1º edição, em 1971

O "pai" dos festivais de rock em Portugal ofereceu aos fãs 400 bilhetes para celebrar o 50º aniversário.

António França recorda com nostalgia aquele primeiro dia que mudou o resto da sua vida. Pela primeira vez, em pleno Estado Novo, António assistiu ao festival em Vilar de Mouros e à atuação histórica de Elton Jonh. Ouvir musica ao ar livre com bandas de renome internacional era impensável naquela altura mas foi um marco importante na história do país.

Este ano, devido à pandemia, a grande festa foi adiada e o minifestival esteve limitado a 400 pessoas.

Os Bunny Kills Bunny abriram o palco, seguiu-se a Banda do Filme Variações e o grande concerto da noite ficou a cargo de David Fonseca.

Depois de dois adiamentos por causa da pandemia, a organização do EDP Vilar de Mouros reconfirma o cartaz para a próxima edição. Está marcada para os dias 25, 26 e 27 de Agosto de 2022 e conta com nomes como Limp Bizkit, Iggy Pop e Bauhaus.