Sessão de Cinema: “A Bela de Dia”

Na filmografia do espanhol Luis Buñuel, “A Bela de Dia” constitui uma das referências mais lendárias e também mais universalmente consagradas — ganhou, em 1967, o Leão de Ouro do Festival de Veneza, atribuído por um júri presidido por Alberto Moravia, integrando, entre outros, Carlos Fuentes e Susan Sontag.

Adaptado do romance de Joseph Kessel (“Belle de Jour”), nele encontramos a figura de Séverine, senhora da alta sociedade que decide prostituir-se… Poderia ser uma crónica de costumes com uma dimensão óbvia de crítica social. E se é verdade que Buñuel é muito preciso na caracterização das personagens e respectivos estatutos sociais, não é menos verdade que o filme vai gerando uma ambiência onírica em que tudo se “baralha”: a vida material e a vida sonhada parecem cruzar-se e contaminar-se num jogo de espelhos que desafia a visão do próprio espectador.

Cineasta, por excelência, dos fantasmas do comportamento humano, sempre marcado pelas raízes surrealistas da sua obra, Buñuel contou aqui com a presença muito especial de Catherine Deneuve: misto de sedução e enigma, Séverine é um dos momentos fulcrais na filmografia da actriz francesa e, por certo, uma das personagens que mais contribuiu para a sua condição de “star” internacional.

“A Bela de Dia” reapareceu no mercado do DVD numa edição dedicada ao ‘Período francês’ de Buñuel. Para lá da sua trilogia final — “O Charme Discreto da Burguesia” (1972), “O Fantasma da Liberdade” (1974) e “Este Obscuro Objecto do Desejo” (1977) — aí encontramos, precisamente, os títulos surrealistas do começo da carreira de Buñuel: “Um Cão Andaluz” (1929) e “A Idade de Ouro” (1930).

DVD