A atriz Eunice Muñoz, de 93 anos, está de regresso aos palcos.

O espetáculo de fim de carreira "A Margem do Tempo", um trabalho que leva ao palco com a neta, Lídia Muñoz, vai continuar em cena até 26 de setembro. Ao todo tem mais nove atuações agendadas.

Eunice Muñoz esteve internada no início de agosto, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, e volta agora a subir ao palco do Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, já na próxima sexta-feira.