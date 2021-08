O museu que faltava em Hollywood

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, a entidade que atribuiu os Óscares, não poupa palavras para enaltecer a instituição que vai passar a ser o seu principal emblema: “Quando abrir, o Museu da Academia será a principal instituição, em todo o mundo, dedicada às artes e ciências dos filmes.” [video]

Para lá do natural orgulho pelo edifício concebido pelo arquitecto italiano Renzo Piano, talvez se possa dizer que a expressão fulcral daquela afirmação não será “a principal instituição”, mas sim o seu lançamento: “Quando abrir…”

Isto porque, de facto, a espera foi longa, uma vez que se trata de um projecto anunciado em 2008. A sua evolução foi pontuada pelas mais diversas atribulações, desde a alteração do principal responsável (Christian de Portzamparc, arquitecto francês, foi uma primeira escolha) até à ultrapassagem do orçamento original — os últimos números divulgados apontam para 482 milhões de dólares (perto de 410 milhões de euros), mais 100 milhões do que o valor inicialmente previsto. Sem esquecer, claro, os adiamentos impostos pela pandemia.

Uma coisa é certa: agora, a Academia já publicita as primeiras sessões públicas (“comprem os vossos bilhetes…”) e anuncia o dia 30 de setembro como data irreversível para a inauguração oficial do Museu. Com algumas restrições: no seu interior será obrigatório usar máscaras e apenas 50% dos serviços estarão a funcionar.

Para lá da sua imponência — a área total é de 28 mil metros quadrados (contas redondas: quatro campos de futebol) —, o novo Museu concretiza, afinal, um objectivo cada vez mais importante, quer em termos industriais, quer comerciais, numa palavra, culturais: Hollywood reconhece, assim, o valor incontornável das memórias cinéfilas e, nessa medida, a necessidade de preservar e difundir o património fílmico.

No contexto americano, tal atitude teve um momento decisivo de viragem quando, em 1990, Martin Scorsese, mobilizando muitos cineastas (da sua geração e não só), criou a Film Foundation, instituição especificamente orientada para o restauro de filmes mais ou menos “desaparecidos”. Agora, com o Museu da Academia, poderá até perguntar-se que efeitos a sua existência poderá ter na organização das cerimónias dos Óscares, nas duas últimas décadas marcadas por uma regular baixa de audiências… Para já, lembremos apenas que a 94ª cerimónia das estatuetas douradas está agendada para 27 de março de 2022.