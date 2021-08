Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos vence Leão de Ouro da Bienal de Veneza

O pavilhão dos Emirados Árabes Unidos, intitulado "Wetland", com curadoria de Wael Al Awar e Kenichi Teramoto, conquistou esta segunda-feira o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza para as representações nacionais, anunciou a organização.

A 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza abriu ao público, a 22 de maio, naquela cidade italiana, com a participação de 63 pavilhões nacionais, entre os quais o de Portugal, com o projeto "In Conflict", do coletivo depA, do Porto.

Nesta bienal, a pergunta lançada aos participantes e ao público pelo curador-geral, Hashim Sarkis, foi "Como vamos viver juntos?", numa reflexão a cinco escalas: o corpo humano, o agregado familiar, as comunidades, territorial e o planeta.

O Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos apresentou uma estrutura em larga escala resultado de um protótipo de um novo tipo de cimento, composto por lixo industrial reciclado, criado propositadamente para reduzir o impacto negativo da indústria mundial da construção.

O cimento ´MgO´ foi usado no projeto para recriar as formas orgânicas das habitações tradicionais dos Emirados, numa instalação acompanhada por imagens em larga escala da artista Farah Al Qasimi.

A arquiteta japonesa Kazuyo Sejima, Prémio Pritzker de 2010, que presidiu ao júri internacional da Bienal de Arquitetura de Veneza 2021, sublinhou a "experimentação corajosa" do projeto, e destacou: "Encoraja-nos a pensar na relação entre o lixo e a produção nas escalas locais e globais, e abre novas possibilidades entre o artesanal e a alta tecnologia".

Foram ainda entregues duas menções especiais às participações nacionais da Rússia, com o projeto "Open!", de reabilitação de um edifício histórico, com curadoria de Ippolito Pestellini Laparelli, e do pavilhão das Filipinas, com o projeto comunitário "Structures of Mutual Support", com curadoria e participação de Framework Collaborative.

Além das 63 participações de pavilhões nacionais, a bienal organizou uma exposição coletiva com 114 participantes de 46 países, dividida em seis núcleos, com título próprio, dispersa por várias zonas de Veneza, onde estavam projetos dos arquitetos portugueses Manuel e Francisco Aires Mateus e da arquiteta angolana Paula Nascimento.

O Leão de Ouro para a melhor participação na exposição internacional foi atribuído a "Raumlaborberlin", de Berlim, na Alemanha, resultado de um projeto de um coletivo de arquitetos alemães, suíços e italianos, designado por Instances of Urban Practice e composto por Andrea Hofmann, Axel Timm, Benjamin Foerster-Baldenius, Christof Mayer, Florian Stirnemann, Francesco Apuzzo, Frauke Gerstenberg, Jan Liesegang e Markus Bader.

O Leão de Prata para o melhor talento emergente na exposição internacional foi para a Foundation for Achieving Seamless Territory (FAST), entidade resultante de uma iniciativa dos Países Baixos e dos Estados Unidos, com o projeto "Watermelons, Sardines, Crabs, Sands, and Sediments: Border Ecologies and the Gaza Strip", resultado de uma pesquisa na Faixa de Gaza, com o contributo do engenheiro palestiniano Amir Qudaih e da sua família.

Também foi entregue uma menção especial ao Cave_bureau, de Nairobi, Quénia, pelo projeto "The Anthropocene Museum: Exhibit 3.0 Obsidian Rain", criado por Kabage Karanja, e Stella Mutegi, com a colaboração de Densu Moseti.

No início da cerimónia, foi homenageada, pelo curador-geral Hashim Sarkis, a arquiteta e designer italiana Lina Bo Bardi (1914-1992), que viveu no Brasil, onde se naturalizou, e criou uma fundação com o seu nome, que nesta edição, a título póstumo, recebeu um Leão de Ouro especial.

O júri foi ainda composto por Sandra Barclay (Peru), Lamia Joreige (Líbano), Lesley Lokko (Ghana-Escócia), Luca Molinari (Itália).

A Bienal de Arquitetura de Veneza 2021 decorre até 21 de novembro, essencialmente nas zonas dos Giardini, no Arsenale e no Forte Marghera, em Veneza.