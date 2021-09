ABBA de regresso com novo álbum de originais em novembro

A banda sueca ABBA, responsável por canções como "Waterloo" ou "Mamma Mia", que fez sucesso na década de 1970, vai editar um novo álbum de originais em novembro, tendo dois dos temas sido disponibilizados esta quinta-feira online.

Num comunicado, divulgado esta quinta-feira no site oficial da digressão virtual "ABBA Voyage", que marca um regresso da banda aos palcos ainda que no formato de avatares, lê-se que "'Voyage', o álbum, com dez novas canções será editado em 05 de novembro de 2021".

"Os primeiros dois singles de 'Voyage' são 'I Still Have Faith in You' and 'Don't Shut Me Down' e estão ambos já disponíveis em 'streaming'", lê-se na publicação.

A banda apela ao público para que se junte aos seus quatro elementos - Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog - "para um concerto que combina o velho e o novo, o jovem e o não tão jovem": "Um concerto que nos juntou aos quatro outra vez".

ABBA Voyage é "o há muito esperado concerto de uma das maiores bandas de pop de sempre", e tem estreia marcada para 27 de maio de 2022. "Veja os avatares dos Abba, acompanhados por uma banda ao vivo com dez elementos, numa arena construída para o efeito no Queen Elizabeth Park, em Londres", lê-se no site.

Os bilhetes estarão à venda a partir das 10:00 de dia 7 de setembro, no entanto é possível aceder mais cedo à venda, através da pré-compra do álbum ou registo no site.

Em abril de 2019, Björn Ulvaeus já tinha revelado que o quarteto esperava lançar entre setembro e outubro desse ano, uma nova música, gravada no ano passado, 37 anos depois da separação do grupo.

No início de 2018, a banda tinha anunciado que tinha gravado duas novas músicas e que uma delas, "I Still Have Faith in You", seria apresentada durante um programa de televisão em dezembro desse ano, no entanto, a estreia foi adiada.

Já em 2016 a banda tinha anunciado que estaria a trabalhar numa digressão virtual, em que os quatro membros são substituídos em palco por versões digitais e tridimensionais de si mesmos.

Os quatro membros dos ABBA têm vindo a recusar várias propostas de regresso às digressões, ao longo dos anos, sobretudo durante o sucesso mundial do filme "Mamma Mia!", em 2008, e nos anos seguintes.

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog formaram o grupo em 1972 e, dois anos depois, ganharam fama ao vencer o Festival da Eurovisão com o tema "Waterloo".

A nível mundial, já venderam mais de 400 milhões de álbuns.

