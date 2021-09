Sessão de Cinema: "Casino Royale"

Confirmada a estreia do 25º título oficial de James Bond [“007: Sem Tempo para Morrer”, 30 setembro], o último protagonizado por Daniel Craig, vem a propósito revisitarmos a estreia do actor inglês na pele do agente secreto saído dos livros de Ian Fleming (1908-1964). Aconteceu em 2006, com “Casino Royale”, curiosamente a primeira aventura de Bond escrita por Fleming, publicada em 1953.

“Casino Royale” já tinha dado origem a um filme homónimo, com data de 1967, num registo completamente paródico — o veterano David Niven assumia o papel de 007 e Woody Allen surgia a interpretar… um sobrinho de James Bond! A nova versão, escusado será dizê-lo, possui um tom muito mais dramático, até porque vamos reencontrar Bond ainda a afirmar-se no interior dos serviços secretos de Sua Majestade Britânica, procurando consolidar o seu estatuto de espião intercontinental.

Pierce Brosnan terminara o seu ciclo como intérprete de Bond com “007 - Morre Noutro Dia” (2002). À elegância mais ou menos irónica de Brosnan, Craig veio contrapor uma metódica frieza emocional, capaz de instalar no universo de 007 uma vibração psicológica que levou muito boa gente a evocar os tempos heróicos de Sean Connery.

Embora mantendo a pose muito “british” de Bond, o essencial da rodagem de “Casino Royale” não decorreu, como era tradicional, nos estúdios de Pinewood, nos arredores de Londres, mas sim na República Checa, em Praga, nas gigantescas instalações do Barrandov Studio. Para interpretar a canção-tema foi convidado Chris Cornell, vocalista dos Soundgarden — eis o video de “You Know My Name”, tal como surgia no genérico de abertura.

