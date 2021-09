"Amar Amália" foi criado em 1990 pela Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e passou por vários países. O Castelo de São Jorge em Lisboa vai ser o próximo palco.

O espetáculo com fados de Amália Rodrigues foi recriado para as Comemorações do Centenário de Nascimento da fadista portuguesa.

Para além de Lisboa, "Amar Amália 2020" vai também passar por Vila Real, Estarreja e Ovar.