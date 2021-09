Há um novo festival de inverno em Braga

Chama-se Authentica, vai decorrer em dezembro deste ano e já conta com bandas de renome internacional. Rag'n'Bone Man e Kodaline são os cabeças-de-cartaz desta primeira edição.

O festival vai ser recebido no Altice Forum em Braga, um espaço com capacidade para acolher 25 mil pessoas, mas onde a organização fixou como limite máximo 18 mil por dia.

Do cartaz fazem ainda parte James Bay, Zara Larsson ou Nothing But Thieves, além dos portugueses Dino D'Santigo, Mundo Segundo & Sam The Kid.

O bilhete para um dia custa 45 euros.