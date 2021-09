Morreu Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu esta quarta-feira, em São Paulo, vítima de cancro. Tinha 52 anos.

Roberto Carlos Braga II, mais conhecido por Dudu Braga, foi diagnosticado com cancro no peritónio, a membrana que reveste a parede abdominal, em setembro do ano passado. Já tinha vencido um cancro no pâncreas.

O hospital israelita Albert Einstein, no Brasil, referiu, em comunicado, que o doente teve vários "internamentos para tratamentos quimioterapêuticos e cirúrgicos". Passou os últimos dias em coma.

Dudu Braga era casado e tinha uma filha com cinco anos.

Era produtor musical, jornalista e radialista. Tinha uma banda e assinava colunas em revistas musicais.

"Inesquecível e insubstituível"

O pai, Roberto Carlos, partilhou nas redes sociais um vídeo a homenagear o filho. Na descrição, lê-se: "Você para nós é inesquecível e insubstituível".

Roberto Carlos teve mais três filhos. Uma delas morreu de forma súbita em 2011.