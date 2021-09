38ª Entrega dos MTV Video Music Awards

Justin Bieber e Lil Nas X foram os grandes vencedores da cerimónia de entrega dos prémios MTV Video Music Awards. O espetáculo contou com várias atuações numa noite onde se celebraram os 40 anos do canal MTV.

O aniversário do lançamento do canal de televisão começou a ser assinalado por Madonna, numa noite repleta de música. Várias estrelas regressaram também a uma das cerimónias mais importantes para a indústria musical.

Justin Bieber matou as saudades do palco dos Video Music Awards. Estava nomeado em sete categorias, venceu o prémio de melhor vídeo Pop e melhor Artista do Ano.

O prémio de Melhor Vídeo do Ano foi para Lil Nas X, com a música "Montero (Call Me By Your Name)", que também mereceu as distinções de melhor realização e efeitos especiais.

A 38ª cerimónia dos prémios da MTV também consagrou ainda os Foo Fighters com o Global Icon Award. A banda norte americana sucede a nomes como os Queen, Eminem ou Whitney Houston.