Da passadeira vermelha aos prémios, as melhores imagens dos MTV Video Music Awards

A cerimónia de entrega dos prémios, que assinalou também o 40.º aniversário da MTV, decorreu na noite de 12 de setembro (já madrugada de 13 de setembro em Lisboa), no Barclays Center, em Nova Iorque, Estados Unidos. Contou com algumas das primeiras estrelas do canal, como Cyndi Lauper e Madonna.

O cantor canadiano Justin Bieber obteve dois dos prémios Video Music Awards da estação de televisão MTV, no domingo, tendo conquistado o galardão para Artista do Ano e Melhor Pop, com a canção "Peaches". O cantor liderava a lista dos candidatos deste ano, com sete nomeações.

Olivia Rodrigo obteve o primeiro prémio da noite, canção do ano, com a música "Drivers License", conquistando ainda o prémio para nova artista e atuação "push".

O prémio de Vídeo do Ano, a categoria 'estrela' da cerimónia, e em que também estava nomeado Bieber, foi para Lil Nas X, com a canção "Montero (Call Me By Your Name)".

A colaboração entre a cantora norte-americana Billie Eilish e a espanhola Rosalía, no tema "Lo vas a olvidar", foi distinguida como melhor vídeo latino do ano.

Os Foo Fighters receberam o Global Icon Award, entregue pela primeira vez nos MTV Music Awards, um prémio que reconhece artistas "cuja carreira inigualável e impacto e influência continuada têm mantido um nível único de sucesso global na música e para além dela".