"L'Évenément" de Audrey Diwan venceu o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza

Audrey Diwan é a sexta mulher a receber o principal prémio do Festival de Veneza, com um filme que conta a história de uma jovem estudante que faz um aborto clandestino, em França, nos anos 60.

O Leão de Prata de Melhor Realização foi este ano para Jane Campion, pelo filme "The Power of the Dog", enquanto que a atriz norte-americana Maggie Gyllenhaal foi distinguida pelo Melhor Argumento com "The Lost Daughter", uma longa metragem baseada num dos livros da escritora italiana Elena Ferrante.

O realizador italiano Paolo Sorrentino conseguiu o Leão de Prata do Grande Prémio do Júri e Penélope Cruz venceu o prémio de Melhor Atriz.

Na 78.ª edição do festival, o realizador e produtor britânico Ridley Scott foi homenageado pelo contributo ao cinema contemporâneo.