Cerca de 500 objetos de Sylvester Stallone vão a leilão nos EUA

Cerca de 500 objetos de Sylvester Stallone que apareceram em filmes icónicos do ator como "Rocky" e "Rambo" vão a leilão nos Estados Unidos, em dezembro.

Rocky tornou-se uma saga de sucesso, depois do Óscar de "Melhor Filme", em 1977. Algumas das peças de um dos pugilistas mais famosos do cinema vão a leilão. Desde o casaco, as botas e até às luvas, com um valor estimado que pode chegar aos 17 mil euros.

Mais valiosos são os manuscritos dos quatro primeiros filmes que a leiloeira espera que ultrapassem os 50 mil euros.

A famosa bandana de Rambo também está entre as cerca de 500 peças dos arquivos pessoais de Stallone.

A leiloeira estima que a venda, que decorre a 5 de dezembro em Beverly Hills ultrapasse um milhão de euros. Antes dos Estados Unidos, as peças estão expostas em Londres.