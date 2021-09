Commedia à La Carte estão de volta com espetáculo “Mais do Mesmo”

Os Commedia à La Carte estão de volta ao Teatro Tivoli, em Lisboa. O espetáculo chama-se “Mais do Mesmo”.

Há décadas que César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda aperfeiçoam as técnicas necessárias para transformar o erro e o imprevisível em comédia, numa atuação que desta vez é "Mais do Mesmo".

O espetáculo dos Commedia à La Carte comemorou 20 anos de improviso em palco com 32 espetáculos em 2020. O último realizou-se a 20 de dezembro no Porto. Esta é a primeira vez que o trio se juntou desde então.

"Mais do Mesmo” está no Teatro Tivoli em Lisboa até 10 de outubro. Depois disso, segue para Leiria e depois para o Porto, no Teatro Sá da Bandeira, de 4 a 28 de novembro. Parte das receitas da digressão revertem para a Associação CRESCER.