Eunice Muñoz: "É assim que eu quero que guardem uma memória de mim"

Desde os 5 que se habituou a atuar com os pais e avós até à estreia, na peça "Vendaval" com 13 anos, na sala Garrett do Teatro Nacional Dona Maria II.

Um legado que Eunice Muñoz deixa para a neta Lídia, com quem partilha vários momentos no documentário dedicado à vida e obra da atriz de 93 anos, que quis acompanhar de perto, cada passo da criação do filme de 47 minutos... que começou a ser preparado há um ano.

O filme com realização de Tiago Durão tem estreia marcada no festival Doc Lisboa em outubro.

