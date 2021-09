Grada Kilomba e Gus Van Sant na Bienal de Artes Contemporâneas

A 3.ª edição do BoCA conta com a participação da artista Grada Kilomba. Com mais de 30 metros e 140 blocos de madeira queimada, "O Barco" é uma escultura, mas também uma performance que pretende fazer uma homenagem às vítimas da escravatura e aos corpos desaparecidos no mar, ao longo de cinco séculos.

O realizador norte-americano Gus Van Sant também está incluído no cartaz, onde vai apresentar uma peça de teatro, pela primeira vez.

A BoCA, Bienal de Artes Contemporâneas, realiza-se até 17 de outubro em Lisboa, Almada e Faro.