A morte de José-Augusto França representa a perda "de uma das maiores figuras culturais do Portugal contemporâneo", afirma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota de pesar publicada na página da Presidência.

"Numa época em que a arte portuguesa tem vindo a alcançar o reconhecimento internacional há muito devido, é justo lembrar o muito que devemos a quem incansavelmente produziu um discurso crítico e histórico sobre as artes em Portugal. E ninguém o faz com mais intensidade, sabedoria e distinção do que José-Augusto França", escreve Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República recorda ainda o percurso do "historiador, crítico de arte, sociólogo, professor, diretor e animador de revistas, ficcionista e memorialista", desde a formação em Paris, com Pierre Francastel, com os doutoramentos em História e em Letras, sem esquecer a sua contribuição "fundamental na afirmação do surrealismo português, organizando exposições, promovendo jovens artistas, escrevendo na imprensa".

Marcelo Rebelo de Sousa recorda obras de referência de José-Augusto França, como as monografias sobre Almada e Amadeo, a cidade de Lisboa, o romantismo em Portugal, "além de volumes de referência sobre a arte portuguesa dos últimos dois séculos", a par de funções desempenhadas como presidente da Academia de Belas Artes, da Associação Internacional dos Críticos de Arte, do Centro Cultural Português em Paris, como diretor durante um quarto de século da revista Colóquio/Artes, da Fundação Calouste Gulbenkian, e como responsável pelo curso de História de Arte da Universidade Nova de Lisboa.