O ator brasileiro Luís Gustavo morreu este domingo, aos 87 anos. Tinha um cancro no intestino.

Luís Gustavo era um artista consagrado da televisão brasileira. Trabalhava para a Globo desde 1976.

Participou em dezenas de novelas e séries de comédia. Entre as personagens mais famosas destaca-se o "Vavá" do programa "Sai de Baixo", um sucesso de audiências no Brasil e emitido pela SIC na década de 90 e início dos anos 2000.

Luís Gustavo sempre se considerou um homem da comédia.