Woody Allen: "Eu sinto que a minha carreira está para trás de mim"

Rifkin's Festival chega aos cinemas no ano em que Woody Allen completa 56 anos como realizador. O filme número 49 da carreira volta a destacar a realidade europeia, seja pela influência dos festivais no cinema ou da importância do trabalho de criadores como Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Ingmar Bergman.

Uma experiência que Woody Allen admite que seja das últimas como realizador na entrevista gravada antes do lançamento da Autobiografia e do documentário "Allen v. Farrow", que abordou o caso, no qual Woody Allen foi acusado de abusar da filha adoptiva Dylan Farrow em 1992. Uma acusação que não resultou em nenhum processo e é negada pelo realizador.