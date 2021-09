Ringo Starr lança amanhã um novo disco

Ringo Starr lança esta sexta-feira um novo EP com quatro temas. O ex-Beatle deu uma conferência de imprensa via Zoom onde falou do novo trabalho.

As palavras de Ringo Starr na inauguração de uma estátua, no ano passado, podem aplicar-se ao novo trabalho, como o nome do EP sublinha. “Change the World” pretende ser uma chamada de atenção para o mundo onde vivemos.

Aos 81 anos não se resigna e como figura pública dá a voz por aqueles que não são ouvidos, como os haitianos que os Estados Unidos estão a repatriar do Texas, perto da fronteira com o México.

Tal como o EP “Zoom In”, lançado em março deste ano, também o novo trabalho conta com colaborações. A música é uma partilha e Ringo Starr não esquece o colega de baquetas, Charlie Watts, dos Rolling Stones que morreu em agosto.

Ringo Starr tem duas estrelas no Passeio da Fama: uma a solo e outra como membro dos Beatles.

Em novembro estreia um documentário em três partes dirigido pelo realizador Peter Jackson com algumas imagens inéditas dos ensaios e gravação do último disco "Let it Be", lançado em 1970.

"The Beatles: Get Back" é exibido nos dias 25, 26 e 27 de novembro na plataforma de streaming da Disney.

