Dante e uma reflexão de Fernão Cruz na Gulbenkian

As linhas desenhadas por Sandro Botticelli sobre pregaminho foram inspiradas pelas palavras de Dante Alighieri. São ilustrações que pintam a visão do Inferno, detalhada pelo escritor, na obra "Divina Comédia"...destacada agora, mais de 700 anos depois na Fundação Calouste Gulbenkian. Com obras de artistas como Rui Chafes ou Auguste Rodin, representado na escultura "A Eterna Primavera", exposta ao lado de iluminuras e exemplares da Divina Comédia de Dante, apresentados na mostra "Visões de Dante. O Inferno segundo Botticelli" até 29 de novembro...a par da exposição "Morder o Pó" de Fernão Cruz.