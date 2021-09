João Lopes destaca três filmes em exibição

Woody Allen está de volta com "Rifkin's Festival", um filme sobre os bastidores do cinema e, em particular, as memórias dos grandes clássicos. A descobrir surge ainda "Urso Negro", de Lawrence Michael Levine, também sobre o mundo dos filmes, neste caso proveniente da produção independente dos EUA. João Lopes sugere ainda a descoberta ou redescoberta de "A Minha Noite em Casa de Maud", título clássico assinado por Eric Rohmer, um dos mestres da Nova Vaga francesa.