Há "Jazz na BD" e duas novas exposições na Gulbenkian neste Cartaz

O Hot Club, em Lisboa, recebe até ao final do ano uma exposição que junta duas formas de arte. "O Jazz na BD" reúne mais de 30 autores; seguimos até ao Museu Calouste Gulbenkian e conhecemos as duas novas exposições... uma delas é dedicada a Dante e pode ser vista até ao final de novembro; numa altura complicada da carreira, em que está a ser tirado de algumas produções, Johnny Depp foi homenageado no Festival de San Sebastián, em Espanha; ainda no cinema, esta semana João Lopes fala sobre "Rifkin's Fetival", "Urso Negro" e "A Minha Noite Em Casa De Maud".