Escultura "inapropriada e ofensiva" gera onda de críticas em Itália 

A estátua de uma camponesa com roupas sensuais em Itália está a ser alvo de críticas por parte de deputadas e críticos de arte, que consideraram a obra "inapropriada" e "ofensiva".

A escultura de bronze da "spigolatrice" - uma mulher que apanha espigas – foi inaugurada durante uma cerimónia a 25 de setembro, na cidade italiana de Sapri, onde esteve presente o antigo primeiro-ministro Giuseppe Conte e autarcas locais.

A mulher do campo é apresentada com um vestido sem ombros, apertado em todo o corpo. Representa a "Spigolatrice di Sapri", a personagem principal de um poema com o mesmo nome, escrito no século XIX por Luigi Mercantini.

O poema narra a história de uma mulher fictícia que deixa o árduo trabalho no campo para se juntar à revolta de 1857 contra a dinastia Bourbon, liderada por Carlo Pisacane.

"É uma estátua inapropriada, tirada do contexto e também ofensiva", disse a deputada italiana Laura Boldrini, citada pela agência Associated Press. "Porque tiram daquela mulher a história e dignidade que ela tinha."

O argumento não é partilhado pelo autarca de Sapri, que diz que qualquer perceção de sexismo "está nos olhos de quem vê". Antonio Gentile rejeita ainda a possibilidade de a escultura ser retirada:

"Acredito que as estátuas só são retiradas apenas em países onde a democracia foi suspensa."

A escultura de bronze foi também defendida pelo seu criador, o artista local Emanuele Stifano, nas redes sociais.

"Quando faço uma escultura, costumo sempre cobrir o mínimo possível o corpo humano, independentemente do sexo. No caso da 'Spigolatrice', por estar à beira-mar, aproveitei a brisa do mar para dar movimento à longa saia, destacando assim o corpo."

Ouvida pela agência AP, a crítica de arte Teresa Macrã defende a remoção da obra por não a considerar "uma escultura":