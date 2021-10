Cinema Perpétuo reabre no Porto

Vai reabrir uma das mais icónicas salas de cinema do Porto, o Cinema Perpétuo, que foi inaugurado na década de 1960 e está encerrado há 20 anos.

O número 128 da Rua Costa Cabral foi, durante anos, local de paragem obrigatória quando de cinema se falava.

Inaugurada em 1966, era uma das mais icónicas salas de cinema da altura. Esteve fechado durante décadas, mas, agora, ganha novamente cor.

"A verdade é que esta parte alta da cidade parece que está um pouco de fora do roteiro cultural da cidade do Porto. Ora, há uma tradição muito forte desta sala-estúdio, em termos de cinema, em termos de diálogo de cultura, em termos de abertura de diálogo à cidade, e nós que queremos recriar isso", diz o presidente da direção do Cinema Perpétuo Socorro, Rui Santiago.

As portas reabrem esta sexta-feira, dia 1 de outubro.

"A sala-estúdio Perpétuo está ligada ligada, desde o princípio, à instituição que surgiu há mais de 60 anos inspirada pela ação dos missionários redentoristas como uma resposta social na parte alta da cidade, e reinventa-se agora na fé que tem no diálogo, educação e cultura. De facto, a sala-estúdio perpétuo quer ser uma fonte de respiro neste lugar da cidade", acrescenta.

"A programação tem esse cuidado, de ser muito inclusiva, muito participada, muito aberta. Começamos por alguns clássicos, o 'Ladrões de Bicicletas', o 'Charlot', que marcam muito o nosso imaginário, mas, também, a história do cinema, e queremos também trazer os novos criadores. Temos parceria com os principais festivais do país, de Lisboa, do Porto, de Vila do Conde, etc., também vamos ter algumas redes internacionais onde vamos querer estar presentes", diz Carlos Martins, da OPIUM.

A programação vai muito além dos filmes.

"Na música, temos já muitas parcerias estabelecidas com as principais editoras, com bandas, com programadores, muitas vezes, eles não conseguem entrar noutros tipos de espaços porque as condições financeiras não o permitem, são marcados com muita antecedência e queremos, também, com essa flexibilidade, com essa agilidade, ser lugar de encontro dos músicos com o seu público, mas também dos músicos entre eles", acrescenta Carlos Martins.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa faz as honras da casa no dia em que a Sala Estúdio Perpétuo volta a ter vida.