As origens da criação arquitetónica no CCB

"At Play: Arquitetura & Jogo" é um convite interativo da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém ao contrário da mostra "Fragmentos Arqueológicos da Arquitetura Portuguesa" que junta maquetas e fotografias da coleção do CCB de alguns projetos emblemáticos como o da Casa da Moeda em Lisboa a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto de Álvaro Siza, o centro regional de Segurança Social em Portalegre de Carrilho da Graça ou a Sede do Banco Nacional Ultramarino de 1983 de Tomás Taveira. Ambas as exposições estarão na Garagem Sul do CCB até 30 de janeiro.