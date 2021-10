Casa onde foi rodado o filme "Scream" vai estar a arrendar no Halloween

A casa onde foi gravado o filme de terror "Scream" vai estar disponível para arrendar por três noites. As reservas vão poder ser feitas na internet, já a partir do dia 12 de outubro.

David Arquette, um dos atores de "Scream", recria uma das cenas mais icónicas do filme para convidar os fãs a conhecer esta casa aterrorizante. Localizada no norte da Califórnia, a casa onde "Scream" foi rodado vai estar disponível para receber fãs do filme de culto durante três noites.

Se é um apaixonado por este clássico, anote na agenda: nos dias 27, 28 e 29 de outubro, até quatro pessoas por noite, vão poder mergulhar no ambiente do filme e, quem sabe, apanhar alguns sustos.

Além da oportunidade de explorar o local, a experiência incluiu uma linha telefónica especial com ligação direto ao assassino "Ghostface".

A estadia só estará disponível na época do Halloween, altura em que se celebra o 25º aniversário de "Scream". As reservas podem ser feitas a partir das 18 horas do dia 12 de outubro no site AirBnB. Cada noite custará pouco mais de quatro euros.