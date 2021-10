Uma entrevista alargada aos protagonistas de "007 - Sem Tempo Para Morrer" e duas novas exposições do CCB em Cartaz

No Cartaz desta semana, temos o novo filme da saga de James Bond chegou, finalmente, aos cinemas. Antes da pandemia, a SIC esteve em Nova Iorque e entrevistou, em exclusivo, os protagonistas de "007 - Sem Tempo Para Morrer"; João Lopes fala sobre esta estreia, mas também do clássico "Coisas De Homens" e "Ladrões de Bicicletas"; e fomos até à Garagem Sul, do Centro Cultural de Belém, conhecer duas novas exposições.