Bragança recebe o Festival Internacional de Música Erudita

A primeira edição do ClassicFest decorre em Bragança até 10 de outubro e conta com a participação de vários artistas mundiais. O objetivo é tornar este tipo de música acessível a todos com alguns espetáculos gratuitos.

A orquestra de Câmara de São Petersburgo encheu o Teatro Municipal de Bragança nos primeiros dois espetáculos este fim de semana.

A ideia é descentralizar e democratizar a cultura ao mais alto nível, colocando Bragança na rota da música erudita.

Ao todo são seis espetáculos a decorrer no Teatro Municipal e em duas igrejas da cidade de Bragança.

Os espetáculos do próximo fim de semana vão ser essencialmente dedicados a assinalar o centenário do nascimento do compositor argentino Astor Piazzolla.