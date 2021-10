Morreu o artista e professor João Rocha de Sousa

O artista, professor universitário, crítico e escritor João Rocha de Sousa morreu, no domingo, em Lisboa, aos 83 anos, anunciou esta segunda-feira a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), da qual fez parte.

Nascido em Silves, em 1938, concelho cuja câmara municipal o distinguiu em 2019, João Rocha de Sousa formou-se em Pintura, na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, onde se tornou assistente em 1964 e professor agregado seis anos depois, marcando "de modo definitivo o rumo" que a instituição "seguiu após o 25 de Abril de 1974, ao definir a estratégia da reforma do ensino artístico que foi então implementada", como lembra uma nota da FBAUL assinada pela vice-presidente da instituição Cristina Tavares.

"Lembremos Rocha de Sousa em ameno cavaqueio à entrada da faculdade, ou caminhando pelos corredores, nunca sozinho, mas sempre com alunos e colegas à sua volta e recordamos as suas palavras sábias e meditadas com saudade", escreve Cristina Tavares.