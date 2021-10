Costa anuncia 1 milhão de euros para compra de obras de arte contemporânea portuguesa

Neste 5 de Outubro, António Costa inaugurou mais uma exposição na residência oficial do primeiro-ministro. É a quarta edição do "Arte em S. Bento" com mais de 40 obras de artistas contemporâneos portugueses expostas no palacete e nos jardins.

São obras cedidas pela coleção de Ana Cristina e António Albertino, com sede em Coimbra, e que são apresentadas pela primeira vez em Lisboa. Vão estar expostas a partir de hoje e até setembro do próximo ano com visitas abertas ao público no primeiro domingo de cada mês.

Uma iniciativa que desde 2019 conta um novo programa de financiamento às artes que arrancou com 300 mil euros de verba e que o Governo quer que chegue a um milhão para comprar obras de arte contemporânea.