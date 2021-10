No dia em que passam 22 anos sobre a morte de Amália Rodrigues, o Ministério da Cultura anunciou que vai candidatar as gravações da fadista à "Memória do Mundo" da UNESCO.

O arquivo da Valentim de Carvalho guarda relíquias de Amália Rodrigues. A editora detém a coleção de fitas-magnéticas gravadas entre 1951 e 1990 e outras gravações, algumas, nunca publicadas.