"Spencer" é o mais recente filme sobre a Princesa Diana e foca-se nos três dias que se tornaram decisivos para o divórcio com o Príncipe Carlos, sendo que o filme ainda não tem data de estreia prevista em Portugal.

"Spencer" realça a infelicidade e a batalha contra a bulimia e a automutilação de Diana.

O realizador chileno Pablo Larraín escolheu Kristen Stewart para interpretar as angústias como princesa, mas também como mulher e mãe.

"Eu gostava de sair com as crianças. E isso também foi o mais difícil, ou pelo menos foi o mais assustador, porque acho que é quando ela se sente tão incorporada e tão presente e tão confiante em si mesma e noutras áreas da sua vida, pode-se ver essa vulnerabilidade. E quando ela está com os meninos, está mais viva do que pode imaginar que alguém esteja a sentir", diz a atriz Kristen Stewart.