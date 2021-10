Depois de lesão Harrison Ford regressa às gravações do quinto filme de Indiana Jones

O lançamento do quinto filme da saga Indiana Jones está prevista para julho de 2022. As filmagens decorrem na Sicília e a presença do ator Harrison Ford não deixou os fãs indiferentes.

As gravações foram interrompidas em junho, depois do protagonista ter-se lesionado durante o ensaio de uma cena de luta. O ator de 79 anos recuperou e retomou as gravações.

Harrison Ford volta a dar vida ao aventureiro doutor Henry Jones, com o seu habitual chapéu, o casaco de pele e o chicote. O galã continua a mobilizar milhares de fãs que anseiam por uma fotografia do ator, mesmo que à distância.