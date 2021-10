Encontrados vestígios do Real Colyseu de Lisboa na zona do Intendente

As obras de requalificação da antiga Garagem Lis, na zona do Intendente em Lisboa, deixaram a descoberto o Real Colyseu de Lisboa. No século XIX foi palco de espetáculos de ópera e teatro e marcou a estreia do cinema em Portugal.

O Real Colyseu de Lisboa foi inaugurado há 134 anos, na esquina entre a Rua da Palma e a Calçada do Desterro. Foi demolido nos finais do século XIX e reconvertido na Garagem do Lis.

Os vestígios já foram registados e catalogados, mas o lugar vai voltar a ser soterrado, após a autorização da Direção-Geral do Património Cultural, para dar lugar a um supermercado da Sonae.

O mais certo é nascer aqui um museu que permita a quem vai fazer compras, levar também no carrinho um pouco de história e cultural da capital e do país.