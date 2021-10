Há dois comboios na linha de Sintra e na linha de Sascais com uma nova imagem criada por Didier Faustino e Fernanda Fragateiro.

A ideia do projeto do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian é atrair novos públicos aos museus, através de instalações artísticas em locais públicos ou em contentores marítimos como aquele colocado no jardim da Gulbenkian, onde serão exibidos vídeos da Coleção do CAM com obras dos artistas João Onofre, Lida Abdul, Pedro Barateiro e Fernando José Pereira.

É o primeiro de um conjunto completo com mais dois que aparecerão a partir de novembro na Praça Fonte Nova e na Avenida Ribeira das Naus em Lisboa.