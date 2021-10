Portugal Fashion volta a ter público mas mantém edição online

A 49.ª edição do Portugal Fashion arrancou esta semana e conta com mais de 30 desfiles e quase 50 marcas. O público regressou aos desfiles, mas o evento poderá também ser visto online.

A pandemia de covid-19 obrigou a que o evento de 2020 fosse exclusivamente online, mas, este ano, os vários locais do evento abrem as portas aos apreciadores de moda. Seja na Alfandega do Porto ou no Matadouro Industrial, o glamour e a moda dominam.

A edição deste ano contou com grandes nomes da moda portuguesa, assim como designer se marcas de moda africana. Neste regresso a passerelle, as palmas do público trouxe um calor extra ao Portugal Fashion.