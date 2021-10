A peça de teatro que vai dar origem a um filme

A partir de um texto do dramaturgo britânico David Eldridge, João Lourenço e Vera San Payo de Lemos fizeram a adaptação de "Começar". para além de ser uma peça de teatro, a versão portuguesa dará também origem a um filme que deverá estrear no próximo ano. "Começar" está no Teatro Aberto entre os dias 20 de outubro e 14 de novembro.