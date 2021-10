O convento de Santa Clara, na Madeira, está em obras. São 2,3 milhões de euros para recuperar a estrutura do edifício e restaurar o espólio de um monumento do século XV, fundado pelo 2.º capitão donatário do Funchal.

A intervenção tem o objetivo de tornar o convento acessível a quem o queira conhecer. Terá, por isso, uma aérea visitável e uma exposição permanente.