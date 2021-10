Portugal Fashion: estilistas confiantes na retoma do setor

O público regressou aos desfiles do Portugal Fashion. Depois de um ano de pandemia, que contou com uma edição online, os estilistas estão confiantes na retoma.

Na Casa do Roseiral, no Porto, o público pode ver de perto a coleção de Diogo Miranda. A expectativa é a de retomar as vendas depois de um momento conturbado para a moda de autor.

Miguel Vieira está também feliz com o regresso aos desfiles presenciais. O estilista escolheu os jardins do Palácio de Cristal para mostrar a linha de roupa que apresentou em Milão.

Em quatro dias, Portugal Fashion apresenta 35 desfiles. Para além de abrir portas ao público, o evento foi também transmitido online.