Foi inaugurada uma exposição do cineasta e encenador Marco Martins no parque subterrâneo do Fórum Viseu. A iniciativa faz parte do projeto “Meia Dose”, do Teatro Viriato, e pretende ir à procura de novos públicos.

Um parque de estacionamento transformado numa galeria de arte: a “Natureza Fantasma” já esteve no Centro Cultural de Belém e neste novo espaço parece fazer ainda mais sentido.

A instalação, que conta com a participação da Companhia Maior, está em exibição até dia 24 de outubro.