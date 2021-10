Um disco que é, também, uma estreia e uma centena de cestos

Esta semana, conhecemos o disco de estreia do fadista Pedro Flores; assistimos aos ensaios da nova peça do Teatro Aberto. "Começar" tem como protagonistas os atores Cleia Almeida e Pedro Laginha; passamos pelo cinema e pelas sugestões de João Lopes que fala sobre os filmes "The Velvet Underground", "Memórias De Um Assassino" e "Recordações de Hollywood"; visitamos uma exposição sobre a arte da cestaria que está no Museu de Arte Popular; e a fechar, ouvimos o novo tema de Adele.