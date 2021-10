Como foi gravado o primeiro filme no espaço?

Já foram filmadas as cenas no espaço que irão fazer parte do filme russo “Challenge” – que, em português, significa “Desafio” –, o primeiro a ser gravado em órbita. A atriz e o realizador do filme regressaram à Terra.

O filme retrata a história de uma cirurgiã que viaja até à Estação Espacial Internacional para salvar um membro da tripulação. Apesar de se saber pouco sobre a história desta longa metragem, sabe-se já que é o primeiro a ter cenas gravadas no espaço.

Klim Shipenko, realizador do filme, esteve 12 dias na Estação Espacial Internacional para conseguir 30 horas de filmagem. De volta à Terra, a readaptação está a ser mais difícil do que esperavam. Durante duas semanas, a tripulação vai estar e recuperação.

A data de estreia do filme só deverá ser anunciada no próximo ano.

